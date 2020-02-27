內政部長徐國勇（左三）27日下午拜會拱天宮，感謝宮方配合防疫延期進香活動。（巫靜婷攝）

內政部長徐國勇拜會拱天宮

白沙屯媽祖進香決定延期，內政部長徐國勇代表蔡英文總統，27日下午拜會拱天宮致謝，他參香後轉身向信眾喊話，指出進香延期就因為媽祖慈悲，要保佑大家身體健康，若瘟疫遠離，進香活動仍會繼續進行，沒有違背媽祖疼惜善男信女的心意。

徐國勇表示，白沙屯媽祖靈驗，保佑台灣人民，國泰平安、風調雨順，每年這個時候媽祖會帶著大家去北港朝天宮進香，連蔡英文總統都曾跟著進香團隊走過，因為這次世界性的新冠肺炎來到，感謝媽祖婆慈悲。

徐國勇提到，昨日與拱天宮管委會主委洪文華見面，為了讓瘟疫趕快遠離，所以進香活動決定延期，延期是因為媽祖慈悲，保佑大家健康，瘟疫若遠離，進香活動仍會繼續進行。

他說，拱天宮進香每年有好幾萬人報名，沒有報名的還有更多萬人跟著走，疫情若解除，大家依然是媽祖的信徒，再請示媽祖進香活動，今天代表總統、行政院長向感謝拱天宮，「進香我也很期待，原本要跟著走」，但因為身為內政部長，對疫情防治有一定責任，期盼台灣四時無災。

(中時 )