新冠肺炎疫情在日本快速蔓延，原定於7月開幕的東京奧運能否如期舉行還在未定之天。著名旅台日人「日本人的歐吉桑」紛絲頁版主直言，如果真的辦不成奧運，日本經濟可能會很慘，「經濟真的死定了」。

據《東網》報導，著名粉絲專頁「日本人的歐吉桑」版主為居於台灣的日本人，他在粉絲頁上指出，這幾年日本經濟不佳，日本人仍能努力撐下來，就是因為有東京奧運，因為大家深信奧運將會帶來豐碩的經濟效益，所以投入了大量的資源。如果取消奧運，很多日本公司可能要倒閉。

他表示，由於新冠肺炎疫情重創許多產業，旅遊業尤其嚴重，若奧運無法舉辦，日本經濟真的「死定了」。

報導指出，日本至今共4次申辦或主辦奧運，第1次申辦1928年的東京奧運，遇到了關東大地震；第2次主辦1940年的東京奧運，因日本侵華被取消主辦權，後由芬蘭接辦，但最後仍因二戰爆發而停辦；第3次主辦1964年的東京奧運，當時相首岸信介在安保條約後，因日本學運大暴動下台；第4次主辦2020年的東京奧運，目前陷入新冠肺炎疫情的麻煩。

國際奧委會資深委員龐德亦承認，如果新冠肺炎疫情在5月底前不能得到控制，東京奧運可能要取消。最新預測認為，2020東京奧運會的各項投資已高達250億美元(約合台幣7630億元)，東京奧運會若被迫取消，將對日本造成龐大經濟損失。

東京奧組委去年底公布，單是場地開支已達67億美元，酒店業亦投資數10億美元進行裝修。一旦奧運會取消，相關設施頓成「大白象」，未能創造收入之餘，未來的維修開支更帶來沉重負擔。

報導說，除了硬件外，因應奧運會帶來的門票、電視轉播、商業贊助、周邊商品收入亦會化為烏有，更可能面臨違約賠償及保險索償等「蘇州屎」(粵諺語「爛攤子」)。難怪有分析員慨歎，東京奧運若辦不成，日本分分鐘面臨「破產級」的危機！

(中時電子報)