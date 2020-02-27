基隆明德國中防範疫情成果卓越，市長林右昌（左）開學首日特別到校視察。（許家寧翻攝）

新冠肺炎疫情蔓延，基隆市明德國中老師駱迎笛、陳瓔霓自行創作歌曲「曙光」，平時就喜歡彈彈唱唱的駱迎笛，藉由歌曲紀錄學校防疫期間投入抗疫的心路歷程，並且向全國各地默默付出的抗疫英雄加油，盼黑暗疫情遠離，迎向曙光來臨。

面對開學，各級學校戰戰兢兢，備妥防疫物資，明德國中送給每名學生一瓶酒精、一片口罩當「開學禮」，國文老師陳瓔霓有感於這段時間教職員工準備防疫物資，積極消毒整理環境，以文字紀錄這段抗疫時光的心情，找來生教組長駱迎笛譜曲。

體育系畢業，學生時代就喜歡抱著吉他唱唱跳跳的駱迎笛，去年底才為明德國中80歲校慶園遊會開嗓獻唱，募得1000多元打賞金，全數捐贈學校的教育儲蓄戶，得知這項任務，一口答應幫忙譜曲，用了兩天時間彈出這首節奏輕柔的抒情音樂。

有感於新型冠狀病毒快速在世界蔓延擴散，歌詞裡「為什麼想去的地方要躊躇再三？」、「為什麼相處的時候距離變成了必須？」描述社會以及人與人間的害怕恐懼與無助焦慮，盼透過歌曲撫慰暖和每一顆徬徨的心，更向抗疫英雄，獻上敬意與祝福。

校長沈俊光感謝兩位老師的創作，透過影片剪輯，這段日子教職員辛苦整備完善校園防疫物資外，向學生傳遞正確的防疫知識情景，一點一滴湧上他的心頭，相信在大家努力下，燦爛的曙光已露，黑暗的疫情即將遠離。

(中時 )