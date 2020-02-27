英特爾(Intel)為推動全球電競(eSports)運動，預定於2020年東京奧運會(Olympic Games Tokyo 2020)前夕，舉辦「英特爾世界公開賽(Intel World Open)」，遊戲玩家有機會在國際舞台與世界頂尖選手一較高下。自3月2日起，開放全球各地玩家報名參加，一同角逐英特爾世界公開賽冠軍。

英特爾遊戲和電競業務發展總監Mark Subotnick表示：「英特爾於2018年舉辦英特爾極限高手盃大賽(Intel Extreme Masters，IEM)南韓平昌巡迴賽，我們很高興有機會在2020年英特爾世界公開賽提升電競賽事規模。全球有超過4.9億的電競迷，英特爾世界公開賽不僅彰顯了英特爾在電競領域的全球領先地位，也得以將頂尖巡迴賽事帶到全球最盛大運動賽事的舞台。」

英特爾世界公開賽是英特爾與奧林匹克全球合作夥伴(Worldwide TOP Partnership)和國際奧林匹克委員會(International Olympic Committee，IOC)的合作延伸，此賽事將包括兩款知名電競遊戲：卡普空(Capcom)的《快打旋風5：冠軍版(Street Fighter V: Champion Edition)》和Psyonix的《火箭聯盟(Rocket League)》。《快打旋風5：冠軍版》的網路預選賽將於3月21日開打，《火箭聯盟》的網路預選賽則於5月2日揭開序幕。

任何級別的所有玩家都可以參加英特爾世界公開賽，並有機會加入國家、地區或區域代表隊。今年6月在波蘭的卡托維茲(Katowice，Poland)所舉行的現場預選賽將決定哪些隊伍能夠晉級東京電競冠軍巡迴賽。

決賽將在7月22日至24日於東京Zepp DiverCity場館舉行(與奧運會場同一區域)，現場將聚集數百名電競迷共襄盛舉，所有隊伍也將一同角逐總獎金50萬美元。根據比賽規定，《快打旋風5：冠軍版》賽事總獎金為$250,000美元；(2)《火箭聯盟》賽事總獎金為$250,000美元。

(中時電子報)