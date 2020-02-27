美國股市連續三天下跌，全球股市也多受波及，根據摩根士丹利資本國際(MSCI)全球股指表現，全球股市市值在過去四個交易日內蒸發3.3兆美元。但也有分析師表示，新冠肺炎只是個藉口，為已經漲過頭股市，冷卻下來的出口。

Freedom Asset Management投資長芬瑟·弗萊徹(Simon Fentham-Fletcher)在周四在接受CNBC訪問時說：「許多投資者都已經準備好了，他們其實在擔心，股市不會永遠漲下去，他們心理其實想著，我們是不要退一步。」

弗萊徹說：「新冠肺焱似乎是一個藉口，其實『熊』 已經徘徊了一段時間。」他補充說：「這(新冠肺炎)是一個完美的藉口。」，但他也認為，目前市場反應有些過分誇大。

這也呼應的川普的看法，他在美國時間周三晚上宣布副總統彭斯將是負責對抗新冠肺炎的發展，而川普也特別強調，新冠肺炎對美國來說，「風險非常低」。但美國疾病控制與預防中心(CDC)還是在周三證實了，新冠肺炎在美國的已具有潛在的「社區傳播」。

(中時電子報)