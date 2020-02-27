日本首相安倍晉三27日在日本政府的防疫對策總部的會議上宣布，3月2日起到春假結束為止，將要求全國所有的高中、中學、小學暫時停課。

安倍表示，北海道、千葉縣市川市已宣布中小學等臨時停課，各地都努力防止新冠肺炎感染擴及兒童，這1、2周是極為重要的時期。

他強調，最重要的是，兒童的健康、安全為第一考量，為預防因眾多學童和教員長時間聚在一起造成大規模感染的風險，決定要求高、中、小學停課。

他也呼籲民間企業能讓家有小孩的員工方便請假，民眾盡量少去人多的地方，以降低感染的風險。

安倍26日已呼籲民間，2周內盡可能不要辦大型活動。現在國立美術館、博物館已宣布休館，國立劇場、四季劇場等戲劇表演活動都宣布延期。下個月7日舉辦的神戶市玉筋魚祭已決定停辦，各地的賞櫻會也陸續決定停辦。

日本北海道27日先有2人確診感染新冠肺炎，傍晚又公布，再新增13人感染，其中包括2名不到10歲的男孩。北海道陸續有教職員和學生感染，北海道知事鈴木直道為擔心疫情擴大，已於26日宣布，道內大部分中小學27日起停課2周。

千葉縣市川市27日決定61所中小學和幼稚園全面停課。市川市目前並沒有教職員或學生感染新冠病毒，但市內有1個健身房的3名會員都確診感染，在調查這所健身房的會員時發現，其中有4名是學校的教職員。市川市為防止疫情擴大，決定全面停課。

(中時電子報)