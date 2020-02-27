北市府因應新冠肺炎持續升溫，配合中央流行疫情指揮中心升級為一級開設，為保障市府同仁與入府洽公市民的健康，北市府公管中心已研擬大樓出入口設置體溫量測站的防疫措施，將自3月2日起實施。

公管中心表示，北市府市政大樓每日進出人數超過1萬人次，並臨近人潮眾多、繁華的信義商圈；為確保市政大樓公務正常運作及保障市府同仁與入府洽公市民健康，近日因應疫情，已針對大樓全面無死角進行消毒作業，3月2日起進一步採行於大樓東、西、南、北4大門及停車場入口設置體溫量測站的防疫措施。

公管中心說，同時全天候封閉1樓其他出入口及地下停車場與府前停車場連通道，若經體溫量測發現入府人員有發燒情形，會請他戴口罩，並盡速就醫。

北市府市政大樓自3月2日實施入府體溫量測防疫措施後，將僅開放東、西、南、北4大門及停車場入口，其餘出入口皆為全天候封閉。公管中心表示，請洽公市民入府時共同配合體溫量測措施，出入公共場所時，請儘量佩戴口罩，勤洗手，以維護個人健康。

(中時 )