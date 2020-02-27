緹潔是歐洲碩果僅存的古法養蜂人，以養蜂餵養她與八十多歲的病母，雖然一直渴望離開村莊，但卻也像自己飼養的蜜蜂般困在家鄉。（車庫娛樂提供）

蜜蜂產出的香甜蜂蜜，是哈緹潔唯一的收入來源，她對此抱持感恩之心，也向鄰居的孩童教導應珍惜大自然的恩賜。（車庫娛樂提供）

哈緹潔的鄰居是遊牧民族，父母領著七個孩子和一群牛羊，闖入哈緹潔的生活。（車庫娛樂提供）

是歐洲碩果僅存的古法養蜂人，但也是一位再平凡不過的床邊孝女，土耳其裔婦女哈緹潔靠養蜂維生，蜜蜂卻也照映她的一生。入圍奧斯卡最佳紀錄片及最佳國際影片的《大地蜜語》，深入無水無電的歐洲北馬其頓村落，記錄養蜂人哈緹潔面對鄰居、病母所扮演的人生角色，也從她的養蜂哲學，叩問人類與自然的平衡之道。

《大地蜜語》為導演塔瑪哈‧科泰夫斯及路博米‧史戴凡諾夫共同執導的第二部作品，他們在拍攝第一部合作紀錄片《蘋果湖》（暫譯）時，結識徒手摘蜜的養蜂人哈緹潔，被哈緹潔母女的相處深深吸引，費時3年記錄兩人身影。

科泰夫斯卡向外媒表示，當地習俗上，最年幼的女兒必須留下來照顧父母，哈緹潔也就終身未婚，守在父母身旁，她靠養蜂支撐母女生計，人生卻也像隻工蜂為供養蜂巢內的母蜂而辛勤工作，將生命奉獻給病榻上的母親。而哈緹潔遵循先人智慧的養蜂信念、以其衍生的鄰居衝突也成了片中一大焦點。

科泰夫斯卡表示，「起初我們專注於哈緹潔母女，但我們發現若要敘說哈緹潔的故事，是離不開這些鄰居的。他們之間的磨擦形同全人類都存在且至關重要的衝突，所以我們開始與鄰居合作，一面拍攝鄰居生活，一面拍攝哈緹潔，展示她與周遭環境最大的不同。」

鄰居是一家九口的遊牧民族，對待自然萬物的態度與哈緹潔有著天壤之別，當哈緹潔收穫蜂蜜，會直呼是「上天的恩賜」，但遊牧家庭卻只把牛羊視為工具，對牠們打罵樣樣來。秉著開放心胸初識鄰居的哈緹潔，更慷慨傳授自祖先傳承的「一半哲學」給有心養蜂的大家長侯賽因，告誡侯賽因只得留下人類足以溫飽的蜂蜜，將一半的收穫留給蜜蜂。

但需要錢才能扶養家人的侯賽因，仍一次採集所有蜂蜜以換取大把鈔票，導致蜜蜂互相爭奪地盤，不僅讓哈緹潔的蜜蜂全數死亡，侯賽因也因忙於照顧蜜蜂，病死大批牛羊。無視自然平衡的作為，終究造成無法挽回的後果。

科泰夫斯卡表示，侯賽因如同所有人的鏡子，「他不應被責備，任何人若有七個孩子要照顧，也會做出與他一樣的決定來養家餬口，這正是我們想呈現的觀點，若任何人陷入與他同樣的狀況，都會成為反派。」

《大地蜜語》將在台3月6日上映。

(中時 )