華新(1605)今天召開線上法說會，雖然2019年出售南京有色金屬不動產認列獲利，但因受到產品價格與國際鎳原料場價格脫勾，加上業外認列投資減損影響，2019年全年稅後淨利31.5億元，年減73％，每股盈餘0.95元，董事會擬將配發0.5元現金股息。針對新冠肺炎影響，華新表示，大陸各廠2月中旬之後已陸續復工，預計3月下旬恢復正常營運。

華新2019年營收為1348億元，年減30％，毛利率為6.9％，營業利益為40.59億元，稅前淨利47.4億元，稅後淨利31.5億元，年減73％，每股盈餘0.95元，創下2015年來新低。

華新指出，2019年第3季完成南京有色不動產處分利益認列，但受美中貿易戰衝擊，去年下半年開始不銹鋼銷量受到影響，也導致產品價格與國際鎳原料市場價格脫鉤，不銹鋼部門獲利下滑。未來公司將採取跨足鎳生鐵策略投資增加原料供應穩定；提升動態調整原料配比能力及採購策略等方式因應，目標下半年回穩。

電線電纜部門獲利相對穩定，在電力線纜部分，成長動能主要來自於風電、太陽能及港機電纜市場，離岸風電還在洽談合作當中，而太陽能及港機電纜已接獲國際訂單。銅線材部分，去年出售南京有色，一年影響銷量及估計營收短少新台幣500億元，不過，因大陸銅材競爭激烈，出售對整體獲利影響有限。

在商貿地產方面，南京華新城D地塊住宅產品「環圍」第三期，待取得南京市政府核發銷售許可證後完成銷售。另外，AB地塊辦公樓產品採取分期開發銷售模式，6號樓預計今年第3季開始出租，1號樓目前正在興建中，預計明年年底完工。

在大陸各廠復工狀況方面，東莞、常熟、鋼纜到崗比例達到70％以上，華采預計2月27日復工，疫情對2月營收有較大影響，3月會較2月減輕，預計3月底恢復正常。

(時報資訊)