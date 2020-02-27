馬來西亞總理馬哈地宣布辭職後，政局重新洗牌，柔佛州27日就傳出「變天」！柔佛州王室27日發聲明宣布，蘇丹依布拉欣26日接見柔州議員，結果顯示新的政治聯盟獲得簡單多數州議員支持，因此取代原來的希望聯盟（希盟）州政府，成為新的州政府。據悉，新聯盟包括國民陣線（國陣）、伊斯蘭黨及土著團結黨（土團黨），前兩者原為在野黨。

柔州蘇丹的機要秘書賈巴在聲明中指出，有28名州議員選擇新聯盟，26名州議員選擇繼續支持希盟。「因此，新聯盟在州行政議會陣容被選出之前，有權提呈柔州務大臣人選名單。」

柔佛州希盟政府27日宣告瓦解後，國陣兼巫統柔州主席哈斯尼指出，包括國陣、伊斯蘭黨及土團黨在內的柔州議員組成的新聯盟政府，將在近期討論州務大臣人選。《星洲日報》報導，哈斯尼說，根據他的推算，國陣與伊黨的17名州議員，以及土團黨的11名州議員，共28人支持新聯盟。

本月24日，馬來西亞總理馬哈地突然宣布辭職，其所屬的土團黨和部分人民公正黨議員幾乎在同時宣布退出執政的希盟。馬哈地被馬來西亞最高元首阿卜杜拉委任為看守總理至新政府產生。這意味著2018年5月大選後以馬哈地為總理的希盟政府舊格局瓦解，政局重新洗牌。

馬來西亞是一個由13個州和3個聯邦直轄區組成的聯邦國家，柔佛州為13個州之一。柔佛州議會共有56個議席，由土團黨、人民公正黨、民主行動黨和國家誠信黨組成的希盟，在2018年大選時贏得36席，達到三分二多數議席，令柔州首次政權易主。當時國陣取得19席，伊黨僅獲得1席。

柔佛州變天後，土團黨主席及柔州巴莪區國會議員慕尤丁，27日下午前往馬來西亞行政首都布城總理署會見過渡總理馬哈迪。一般相信，這是要討論柔州新聯盟執政柔佛，以及馬哈迪回歸重新擔任土團黨總主席的事宜。

(中時 )