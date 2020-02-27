國內第32例新冠肺炎確診個案為失聯的非法印尼女看護，各界憂心，非法移工恐成為這次防疫最大的漏洞。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，外勞的管理，屬於勞動部的權責，而非法移工問題各部會有自己的權責，「指揮官不會跨越個部會之上，如果相關部會的事情都攬過來指揮，那指揮系統就會亂掉。」

指揮中心昨天升級到最高的一級開設，仍由衛福部長陳時中擔任指揮官。但面對的次移工看護恐成為防疫漏洞，關心政府將如何保護移工度過這次疫情。

陳時中表示，移工保護基本上勞動部是主管權責，「我們會提醒他們對於移工權益要注意」，未來若受到傷害也會視同本國人一樣照顧。

至於，要提供哪些協助，陳時中表示，各部會有自己的權責，非法移工部分內政部和勞動部會再討論，若是問「醫院內的管理」，衛福部會管理。

陳時中表示，外勞的管理，屬於勞動部的權責，以疫情指揮中心來說，針對的還是病毒危險性去過管理，針對各種不同行業類別要加強管理的，就有賴各事業主管機關管理。他強調，指揮官權責不會跨越到各部會上，疫情上指揮中心會有相關指揮，但是其他部會的事情不會攬過來做指揮，否則指揮系統就會亂掉。

(中時 )