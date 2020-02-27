台灣世界展望會在去年透過「助學行動」，穩固清寒學子的求學路。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會在去年透過「助學行動」，穩固清寒學子的求學路。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會在去年透過「助學行動」，穩固清寒學子的求學路。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

新冠肺炎病毒肆虐，全台亦加緊防疫，中小學延至2月25日開學，部分3月份開學的大學，也為學生即將重返校園而緊鑼密鼓地預備，經濟弱勢家庭除了擔心開學後的疫情，更多了一層對於孩子教育各樣費用支出的擔憂。

如展望會服務的小欣（化名）父母在她小時候離異，留下她跟奶奶同住。奶奶靠從事大樓清潔工的收入撫養小欣，尚且勉強度日；然而，一年一年過去，奶奶年邁的身體漸難負荷，只能轉作資源回收，也因為小欣的法律撫養權不屬於奶奶，無法領取政府補助津貼，祖孫生活陷於困頓之中。所幸台灣世界展望會在她7歲時提供助學支持與資助陪伴，舒緩奶奶的經濟壓力。

而來自單親家庭的曉庭（化名）跟母親兩人同住，母親長年深受身心疾患之苦，病情起伏不定，無法穩定工作，每月數千元的政府補助金，就幾乎相當於家用開銷的總數。缺乏經濟的安全感，使媽媽滿心盼望孩子及早工作滿足家計，半工半讀的曉庭，平時常打工到晚上11點才回家，薪資所得也全數交給母親，台灣世界展望會從曉庭7歲開始，每學期固定提供的助學金，成為她求學路上唯一的重要支柱。

展望會指出，貧困不只影響了孩子的生活，學習資源的缺乏，更限制了孩子的天賦及學習視野，阻礙未來的發展。台灣世界展望會在去年透過「助學行動」，穩固清寒學子的求學路，並透過學生中心、課後照顧或輔導及學前預備等服務工作，共計幫助約16萬7800人次經濟弱勢家庭兒少。近期大環境受疫情衝擊，不僅影響了弱勢家庭的生計，亦使清寒兒少在求學路上增添挑戰。台灣世界展望會期盼社會角落兒少的需要被看見與關懷，支持力爭上游的孩子不中斷學習、培力專長。

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(中時 )