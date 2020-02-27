連任失利的無黨籍立委洪慈庸，日前傳出中央有意延攬接任行政院中部聯合服務中心執行長，引發酬庸議論，洪本人親自出面澄清「未接獲徵詢、也沒有要接任」。最新消息指出，立法院今天公告，院長游錫堃任命洪慈庸為立法院顧問，預計3月19日走馬上任。

依立法院組織法第23條「顧問及參事之設置」規定，立法院置顧問1人至2人，職務列簡任第13職等至第14職等，掌理議事、法規之諮詢、撰擬及審核事項；參事12人至14人，職務列簡任第12職等至第13職等，掌理關於法規之撰擬、審核及院長指派之事項。

據悉，洪慈庸昨到立院拜會游錫堃，游錫堃認為洪慈庸年輕有活力，且有做過立委經驗，對議事了解，可以協助院長出席相關公務行程，因此任命洪慈庸為立法院顧問。

游錫堃為民進黨正國會創辦人，目前當家的是交通部長林佳龍，而林佳龍的愛將、前台中市新聞局長卓冠廷為洪慈庸夫婿。據了解，洪慈庸職位為第13職等，月薪約14萬至15萬元。

(中時 )