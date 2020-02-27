中央銀行公布1月存款不足退票概況，退票金額36.1億元，創11個月新低，主要因農曆年的季節性因素，營業天數減少的結果。

央行統計1月票據交換張數668.77萬張，較2019月12月減少19.87％，票據交換金額1兆1,373億元，月減19.08％。央行表示，主要因適逢農曆春節連假，較上月減少5個營業日及1個月底峰日，使得票據交換張數及金額均明顯減少。

央行指出，1月存款不足退票張數共6,487張，占票據交換張數比率為0.10％，月減0.01個百分點。存款不足退票金額36.1億元，占票據交換金額比率為0.32％，月減0.13個百分點，主要是當月大戶退票金額減少較多所致。

統計並顯示，1月公司戶退票張數占全體退票張數比重月減1.87個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重月減9.02個百分點，個人戶呈反向同幅度變動。

(工商 )