金管會對尹衍樑「削權」。保險局27日表示，已要求南山人壽明確董事與經理部門的權責劃分，「董事若有意見，應是在董事會表達」，即南山人壽大股東尹衍樑未來非經過董事會提案，不得再逕自再對兒子尹崇堯或其他南山經理人記大過或任何處份。

南山人壽亦已向保險局表示，撤回當天應尹衍樑要求的二張處份公文，即因為2019年及2020年1月業績衰退，對副董事長尹崇堯、總經理許妙靜記大過，另一份則因停車場管理不佳，對一副總記小過的二公文都「處份無效」，且南山人壽亦向保險局保證：「未來也不會再就業績問題，追究二位經理人的責任」。

至於南山人壽總經理許妙靜請辭，及南山人壽進行相關保證後，金管會是否就不再因此案對南山人壽開罰？保險局回應：「一碼歸一碼」，即未來仍要觀察南山人壽對此案的改善情況及作為，再決定保險局後續要祭出何種動作。

保險局明確對南山人壽祭出三大要求，一是要明確劃分董事與經理人的權責，二是要強化公司治理，三是若總經理確定要離職，仍是要尋覓接任人選，即不能長期代理。

(工商 )