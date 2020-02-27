工業電腦廠磐儀（3594）宣布與微軟、偲倢科技合作，共同研發、推出新智慧防疫模式，結合磐儀檢測裝置，微軟Azure雲端服務平台，以偲倢AI人工智慧整合運用，透過雲端即時監測個人體徵，推進智慧防疫物聯網。

磐儀指出，此次與微軟、偲倢科技合作，共同推出「口罩與遠紅外成像測溫儀一站式檢測裝置」、「溫度監測穿戴設備」，以及「工業用掌上型遠紅外成像測溫儀」，不僅能即時監測體溫、將數據傳至雲端，並會傳送示警訊息至個人即時通訊裝置，維護健康安全。

隨著新冠肺炎疫情在全球急遽蔓延，公共衛生安全面臨更嚴峻的挑戰，配合醫療檢測導入AI、物聯網技術，構建新智慧防疫物聯網平台。例如，磐儀口罩與遠紅外成像測溫儀一站式檢測裝置可用於偵測人體體溫與是否配戴口罩，若體溫超過37.32度，或是人員未佩戴口罩，微軟Azure的認知服務和Azure Bot便會偵測到異常，觸發IoT Edge將異常數據上傳雲端，協助企業由Line或臉書等即時通訊軟體發出示警訊息。

此外，磐儀工業用掌上型遠紅外成像測溫儀則可以用在移動非接觸式體溫量測場景，同時進行多人體溫篩選，搭配傳統的額溫、耳溫偵測，將能更有效率地執行人員快速排查的防疫工作。

磐儀元月營收0.92億元，年減12.89％，主要因春節工作天數較短影響，董事長李明在先前旺年會上表示樂觀看待今年營運動能，「工控通訊化」、「通訊產業化」將是兩大發展目標；智慧醫療訂單已從去年第4季開始出貨。

(工商 )