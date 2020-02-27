◎確診看護足跡地圖曝光 曾跑2車站

中央流行疫情指揮中心昨宣布一名非法外籍看護確診新冠肺炎，研判為照顧確診老翁時感染，看護照顧老翁後，又前往另一家醫院照顧他人。該名看護近期曾前往北車、板橋火車站等，指揮中心公布活動足跡，提醒曾前往的民眾自主健康管理14天。

◎乾麵變紅酒假新聞 連勝文揚言提告

有網路媒體昨晚報導國民黨中央委員連勝文力挺黨主席候選人江啟臣，近期還有黨代表收到貼著「連勝文、蔡依珊」名條的紅酒禮盒。連勝文辦公室上午開記者會強烈抗議，強調是不實報導與惡意栽贓，要求該媒體立即澄清道歉，說明誰背後指使，否則提告；連勝文中午也在臉書發表，感慨說這則假新聞證實「黨內某些人士是內鬥內行、外鬥外行！」

◎陳偉殷水手初登板 2局無失分

陳偉殷在披上水手隊球衣後，首度在春訓熱身賽中登板亮相，他對戰紅人中繼2局無失分、被敲2支安打，自責分率仍維持在0，轉隊後首戰有不錯的開端，最後水手也以5比3拿下勝利。

◎防口沫飛噴 老師發明珍珠隔板

全國高中職以下學校25日終於開學，新竹市政府要求各級學校的防疫工作要做到密不透風，建功國小1年級1位老師突發奇想，為班上每位小朋友準備珍珠板，製作成ㄇ字型隔板，讓小朋友在午餐時使用，一來不讓學童講話，二來成功阻擋口沫橫飛，不失為防疫好辦法。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)