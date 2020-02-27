高美館7月26日閉展後將進行展場及軟體更新等機能強化，預計明年春季以嶄新樣貌迎客（高美館提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市立美術館預計今年暑假「封館改裝」，改裝前推出美國錄像藝術先鋒「湯尼．奧斯勒」（Tony Oursler）《黑盒—幻魅於形》及東西方跨界藝術大師蕭勤《象外、圜中—蕭勤八五大展》兩檔大展。高美館強調，封館期間戶外展演及教育推廣活動不中斷，新樣貌將於明年春季見客。

湯尼奥斯勒是美國1970年代首批國際錄像藝術家之一，擅長以詭譎的影像結合雕塑及表演，以多重「映像」的投影模擬人類的情感。他的經典作品〈莫測高深〉(Imponderable)更曾創下130萬人次觀看紀錄，也將在高美館亮相，該展4月11日至7月26日展出。

擅長在創作脈絡裡探索科技與人類間關係的湯尼奥斯勒，有感於人臉辨識科技當道帶來的隱憂，特地透過高美館空開募集6至10歲幼童的照片，屆時幸運兒將能成為湯尼奥斯勒亞洲獨家作品，放置於高美館大廳，成為該展入口意象作品，募集時間及方式請上官網查詢。

《象外、圜中—蕭勤八五大展》則將展出東西方跨界藝術大師蕭勤禪味十足、富含生命力的抽象藝術大作，5月23日起展至7月26日止。

此外，高美館5月將啟動「城市典藏記憶庫」計畫，將與歷史博物館、電影館合作，在園區西側打造800坪的「典藏教育中心」，預計明年4月完工，未來將成為亞洲獨一跨館、跨域的南方文化新基地。

高美館強調，7月26日閉展後館內空間將進行展場及軟體更新等機能強化，預計明年春季以嶄新樣貌迎客，修館期間仍持續辦理戶外性展演及教育推廣活動、藝術生態計畫等多元活動。

(中時 )