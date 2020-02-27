北市議員王浩踢爆，北市社會局竟囤積11萬485片早就該發放給弱勢民眾與社福機構的口罩，估計將近4成口罩未發出。（王浩研究室提供／張穎齊台北傳真）

新冠疫情升溫，口罩一片難求，北市議員王浩踢爆，北市社會局竟囤積11萬485片早就該發放給弱勢民眾與社福機構的口罩，約4成遲未發放，儼然成為北市防疫大破口，直呼「離譜！」北市副市長兼代理社會局長蔡炳坤回應，中央配給的口罩分為「照護機構人員」及「弱勢關懷」，弱勢關懷尚有餘裕，經評估後，發放對象將放寬。

自口罩實名制上路後，每位成人7天只能買到2片口罩，王浩發現，面臨許多社福機構面臨口罩短缺，社會局卻遲遲不肯發放，社會局至今一共從衛生局領到30萬7705片口罩，但實際卻僅發出19萬7220片，意即僅有約6成的口罩被發放出去。

「離譜！」王浩指出，應發放給北市獨居或身障老人的關懷口罩，目前只發出4854片，有多達3萬3368片庫存仍未發放，未發放的關懷口罩數量超過8成，以北市5000多名獨老的現況來看，社會局目前發出的口罩數量，連讓這些老人每人一片口罩都辦不到。

王浩說，這些獨老或身障老人又經常需要進出醫療院所，儼然成為北市防疫的一大破口，且北市目前尚有數十家社福機構，社會局所發放的口罩數量也完全不足，甚至還有早該在14日就發出去的口罩，庫存至今仍未發出，更有許多口罩要到3月2日後才發。

蔡炳坤回應，依中央流行疫情指揮中心規定，口罩撥用對象為8大類防疫人員，包括社會局的「照護機構人員」8773人，另經社會局篩選名冊後，符合資格的獨居身障236人、獨老1594人，3周以來已發4854片。

蔡炳坤說，弱勢關懷口罩還有餘裕，經評估後，將口罩發放對象放寬為列冊獨老，社工會親送口罩給行動不便的長輩，其他長者需至老服中心領。

(中時 )