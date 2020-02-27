原三、四宿地下室餐廳用餐區，約120人座位，用餐桌子排列間隔1公尺以上。(長榮大學提供／曹婷婷台南傳真)

因應新冠肺炎疫情，各大學延後將於3月2日開學，長榮大學為降低師生群聚感染風險，規畫分散用餐區域、加大用餐間隔，避免飛沫傳染以及在密閉空間裡頭的緊密人際接觸。

總務處保管組長林政賢表示，新冠肺炎傳染途徑以飛沫傳染為主，人與人的距離不可過於密集，考量用餐時間學生人數很多，因此，分散用餐區域也拉長用餐距離。

校方初步規畫3個用餐區域，第一個區域為原三、四宿地下室餐廳用餐區，約120人座位，用餐桌子排列間隔1公尺以上，桌子有4人座與2人座的種類，建議學生按照桌子座位數使用，以減少近距離接觸。第二個區域為第三、四宿中庭採光罩下方，約有80人座位。第三個區域為第二教學大樓一樓中庭周邊。他建議學生買完餐點後盡量外帶至通風良好的地方用餐。

此外，為了確保師生健康，餐廳攤商均需自主健康管理，包括戴口罩、每日早晚量體溫與環境消毒3次，若有發燒立即停止供餐，盡速就醫。

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