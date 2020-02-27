新冠肺炎疫情未歇，各式假訊息在網路流傳，甚至出現一些極誇張的不實訊息。刑事局追查這些假訊息，發現許多都是來自境外地區，且出現簡體字。

有民眾向刑事局舉報，指臉書一名屬名Jancom Chan的帳號，24日晚間張貼「求求大看看我，我就住在台灣，我所住的社區至少都有50例被感染了，政府上門不讓我們在網路上亂說，昨天在我們社區拖出去了兩三具尸體，我們都快崩潰了。

PO文裡甚至稱，我住在新北市，所說的都是真的，新北市警察來抓我啊，我們現在真的都不敢出門去上班，老闆也不相信我們這裡有這麼嚴重，求求大家看看我，陳時中這個垃圾根本在騙人！實際上逼著嚴重多了」

該名網友並張貼「六叔是在屏東養青蛙，昨天送貨到屏東體育館，『保安』攔住不給進，說裡面在做大通鋪臨時醫院」等共計2則內含圖片、文字的不實內容。

刑事局另獲報推特一名暱稱「自由三体电台」，於26日張貼「＃轉推我現在急死了，家兄在台北殯葬處工作，昨晚收到總統府特別指令，在台北大巨蛋集合，處理掩埋因肺炎死亡者尸體。真的死了好多人，用怪手掩埋，成百上千尸體，被埋在未完工的大巨蛋體育場下面。這是家兄冒死傳回的相片，救救我們草民吧！幹！太可怕了」等圖片文字。

偵查第二大隊併案追查後，發現這兩個帳號登入IP來自日本及美國，研判發文者應非國人，並從用字遣詞如「保安」、「尸」等簡體字，懷疑是大陸網友。貼文下網友留言回應均誇大不實的內容提出質疑及反制，顯見謠言並未引發恐慌及社會不安，且未有國人任意散布轉傳。

(中時 )