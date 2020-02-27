一名男子今早開著租來的寶馬，行經淡水區小坪頂一處釣魚池，因為很專注的抽菸跟捻菸，竟然連車帶人衝進池子裡。巧合的是，前幾天這個池子也發生類似的事情，另名男子開著他的賓利邊抽菸，也不小心開進了同個池子，讓許多網友紛紛表示，「抓交替」、「賓利陰魂不散」

抽菸不專心租來的轎車衝進釣魚池，幸無人受傷（翻攝照片／戴上容新北傳真）

一名男子因熄菸不慎，開著百萬賓利轎車衝進淡水一處釣魚池內，被網友戲稱為最貴砲彈飛車。(翻攝臉書爆料公社)

21歲的陳男，27日清晨開著租來的小客車行經淡水區小坪頂，他太專注的抽菸跟捻菸，竟然不小心開進池子裡。隨後自行從車頂天窗脫困上岸，手臂輕微擦傷。警消表示，獲報後，緊急將陳男送醫救治，陳男酒測值為0，後續聯絡拖吊車將車輛吊起。

同樣的地點同月13日，一名男子上午開著別人的百萬賓利轎車，行經這個釣魚池時，也疑似因為抽菸分神，方向盤一打偏，不偏不倚的直接衝入路旁的釣魚池內，一旁釣客嚇得丟下釣竿紛紛協助救人，吳男則機警的自己爬出車外，但看著賓利轎車隨著魚群沉入水中，不禁捶胸頓足欲哭無淚。

據了解，吳姓男子並非車主本人，一早受老闆之託要去載友人，結果發生這種意外，他事後也懊悔不已，不知要如何賠償。

★中時電子報關心您：抽菸有礙健康！

(中時電子報)