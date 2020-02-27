最近全球關注議題焦點在於新冠肺炎疫情，雖然大陸的新增確診案例已在減少中，治癒人數也大於死亡人數，但在其它國家卻有快速擴散的現象，例如南韓確診人數快速接近1,600人，伊朗139人確診且死亡病例增至19例，引發市場擔憂疫情可能在大陸以外的國家急速蔓延。

群益期貨指出，原油已經跌破打底一年多的區間頸線位置，再加上面臨疫情來勢洶洶，大陸復工不如預期，南韓確診人數增加且恐出現中國式停工，如此將殃及全球產業鏈，研判原油易跌難漲，可賣出台灣期交所推出的布蘭特原油期貨。

(工商 )