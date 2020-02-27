KPMG安侯法律事務所合夥律師鍾典晏認為，紓困條例規定員工若必須居家隔離或檢疫，雇主必須准予員工休假，不得為曠職紀錄、扣全職獎金、解聘等不利員工懲處。

另外，為提升雇主支給隔離放假者薪資的誘因，雇主可將於員工隔離放假期間所發放薪資的兩倍，自當年度申報所得稅的所得額中減除。

因新冠肺炎疫情漫延，許多產業在日常營運上均受到嚴重影響，立法院本月25日火速三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，匡列600億元預算以因應各項防治與紓困振興措施。

KPMG安侯法律事務所執行顧問翁士傑表示，勞工問題將第一線衝擊到企業的契約履約能力。首先，受到疫情影響，企業可能因多數員工遭到隔離或是因產業鏈位於中國大陸遲遲無法復工而導致工作遲延，因而面臨履約期限將至而無法如期交貨之情形。

KPMG安侯法律事務所執行顧問孫欣指出，企業除評估自身是否會有履約風險外，也應確認合作廠商是否可能無法履約導致自身營運上的衝擊。若合作廠商有履約問題，企業不僅應依前述方式檢視契約中可能的處理方式，更應儘快與合作廠商展開善意商談，降低雙方潛在損失並維持雙方長期的合作關係。

(工商 )