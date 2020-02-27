永慶不動產桃園南崁台茂加盟店的蕭嘉生店東，深耕桃園南崁18年，2018年9月自住商不動產轉招，短短一年時間，累積近5千萬元的店業績，較先前成長5成5，交出漂亮成績單！

蕭嘉生開心表示，「永慶不動產的品牌力和聯賣力，是我們業績成長的主因！而『i智慧』平台的精準配件，讓成交更快速、更順利，服務客戶作業化繁為簡，同仁們衝進十足、帶來更多業績，這是一種正向循環。」

店東長無私分享、聯賣共創商機 打造對的環境

對房仲業充滿熱情地蕭嘉生，認為「房仲業是一生的事業」，而要長遠經營，就需要更強而有力的後盾！經過多次會議討論，決定加入系統和聯賣力強大的永慶不動產。

蕭嘉生眼睛發亮地說：「轉招永慶不動產第一個月就很有感！」除了加盟總部總在第一時間出力協助，在永慶不動產例行經管會上，店東們態度都很開放，願意交流分享和學習，讓他有成功案例可以參考，不再感覺單打獨鬥。

因為從事房仲業超過18年的蕭嘉生，深知如果沒有持續進步，終究會被市場淘汰！所以過去在住商不動產旗下超過10年時間，他嚴格要求自己，持續執行每周3次早會分享、教育訓練等，持續優化自己和同仁的專業能力。只是外在環境不斷變化，內部資源卻無法整合和到位，讓他無力感慢慢浮現，常有一個人站在沙場上的錯覺。

此外，永慶不動產的聯賣文化深入、制度規章完善，溝通平台順暢，只要區域內的案件，都能透過系統線上預約帶看，不管彼此是否認識，大家都願意共創商機。蕭嘉生深表肯定地說：「以前聯賣得看交情、看臉色，在永慶不動產靠得卻是系統，整個流程更精準、有效率！而且合作人員有一定的專業能力，有爭議也能圓滿解決，難怪加盟店數越來越多。」。

轉招短短一年時間，蕭嘉生店東帶領永慶不動產桃園南崁台茂加盟店全店業績成長5成5，創下區域模範。

選對加盟品牌 永續事業自然水到渠成

讓人驚豔的是，轉招的第一季，永慶不動產桃園南崁台茂加盟店的業績已經開始成長！

蕭嘉生分析說，在人員組成沒有太大調整下，不一樣的是同仁們的態度！他們對於品牌、公司的認同度提高了，更有自信面對陌生客戶。而且，透過聯賣會議、聯賣系統，他們發現聯賣成交很活絡，這也激起他們鬥志。加上「i智慧」系統大幅提升經紀人作業效率，過去需要無數公文往返的聯賣，現在，只要系統的一個按鈕，第一時間做到資源共享。

而透過「好房誌社群版雜誌」的客製化房市資訊，讓經紀人可以做好客戶維護，持續透過Line和email經營，省時省力，又有專業形象。所以桃園南崁台茂加盟店不但全店總業績成長55%，成交件數漲幅更是超過6成，同仁個人業績也都大幅成長。蕭嘉生笑說，轉招的隱藏版優點是，人員好管理、離職率降低，徵人也變得更容易！

今年2月份，桃園南崁台茂加盟店已經有同仁在組織內創業，與蕭嘉生店東合作開出2店「永慶不動產南崁一極忠孝加盟店」。蕭店東也期許，能在永慶不動產這個最強創業大平台上，提供同仁更大的舞台，共享創業成功的果實。

今年２月，蕭嘉生店東與同仁合作，開出第２家店「永慶不動產南崁一極忠孝加盟店」，以實際行動提供同仁更大舞台。

(中時電子報)