洪慈庸任立院顧問，網友留言說「真香！」（取自中央社臉書頁）

無黨籍立委洪慈庸在2020年立委選戰中連任失利，動向受矚目。據《中央社》報導，立法院今天發出公告，立法院長游錫堃任命洪慈庸為立法院顧問。

依立法院組織法第23條規定，立法院置顧問1人至2人，職務列簡任第13職等至第14職等，掌理議事、法規之諮詢、撰擬及審核事項。

網友留言表示，「真香！」「選民不認同，升級當顧問！」 「選輸升官」！

(中時電子報)