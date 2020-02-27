洪慈庸任立院顧問 網友：真香 18:032020/02/27 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 洪慈庸。（資料照片） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 洪慈庸任立院顧問，網友留言說「真香！」（取自中央社臉書頁） 無黨籍立委洪慈庸在2020年立委選戰中連任失利，動向受矚目。據《中央社》報導，立法院今天發出公告，立法院長游錫堃任命洪慈庸為立法院顧問。 依立法院組織法第23條規定，立法院置顧問1人至2人，職務列簡任第13職等至第14職等，掌理議事、法規之諮詢、撰擬及審核事項。 網友留言表示，「真香！」「選民不認同，升級當顧問！」 「選輸升官」！ (中時電子報) #洪慈庸 #立法院顧問 #游錫堃 也許您會感興趣 推薦閱讀 立院協商紓困條例 各黨傾向不設委員會 14:002020/02/24 政治 國民黨主席選舉 江啟臣、郝龍斌交鋒「世代」議題 15:092020/02/24 政治 蔡英文特別「點名」 洪慈庸加入民進黨指日可待？ 15:302020/02/25 政治 傳接任行政院中辦執行長 洪慈庸出面闢謠 16:102020/02/25 政治 游錫堃：紓困條例三讀 全民團結對抗逆境 18:022020/02/25 政治 行政院明將通過紓困條例特別預算 游錫堃：最快下周朝野協商 17:002020/02/26 政治 游錫堃任命洪慈庸為立法院顧問 17:152020/02/27 政治 洪慈庸新出路 水牛伯任命立院顧問月薪14萬 17:442020/02/27 政治 政治熱門新聞 彭文正GG了？傳LSE盛怒準備提告 - 政治 有圖為證？王浩宇稱最混市長不是韓而是「他」 - 政治 玩真的！？韓粉連署向白宮提案 吶喊要罷蔡 - 政治 論文門風暴延燒白宮！網看韓粉決心驚呆了 - 政治 從這事看出政府沒擔當！謝寒冰怒了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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