新竹縣政府消防局今年1月開始啟用「救護紀錄雲端e化」，將患者到院前的生理監測數據即時傳到醫院端，由院方可以快速接手，2月在芎林、湖口即有2起到院前疑為心肌梗塞病例，透過此系統助於院方及醫師判斷，透過立即的心導管手術，搶救患者性命。

新竹縣消防局指出，救護紀錄雲端無紙化讓救護員可在第一線，迅速回報患者狀況，並將相關數據透過平板，先傳到醫院端，讓醫院可以先行準備，加速救護過程。

湖口鄉1間科技公司47歲患者9日上午在輪班後傳出不適，新工防分隊隊員劉威遠及范庭華出勤前往，發現該名患者有典型心肌梗塞胸痛、胸悶、冒汗及後背抽痛症狀，當下在救護車上即夾上心電圖機感應線組並依照日前接受過高級心臟救命術(ACLS)初判心電圖S.T段有明顯上升符合要件，並將資料傳給東元醫院值班醫師，確認需立即進手術室打通血管，到院時院方也迅速聯繫心臟科醫師接手。

而芎林消防分隊隊員翁嘉隆及朱庭志5日晚間也獲報，鄉內1名85歲老翁突然胸痛不適，他有心臟病史，並出現喘、冒冷汗現象，疑為心肌梗塞，因此在老翁住家便操作心電圖機並熟練傳送至系統，後送醫院東元急診室值班醫師確認須立即啟動心導管手術搶救患者。

新竹縣消防局也提醒民眾，心肌梗塞5大發作前兆症狀包含左胸胸痛或胸悶（多數患者發作前1個月內都有不同程度的胸悶、胸痛）、呼吸急促或困難（ex.平常走路不喘，最近卻常覺得喘），及覺得頭暈、冒冷汗、十分疲倦，還有感到噁心不適，以及胸痛擴散至左臂、頸部、背部及下巴等，當以上症狀發生，且持續有20至30分鐘，應儘速就醫，避免錯過治療心肌梗塞的黃金12小時。

(中時 )