新冠肺炎疫情持續延燒，憨兒外出社區活動及園藝課程減少，教保員和憨兒腦力激盪共同創意發想太空包有機香菇栽種的主意，讓憨兒有機會親身體驗生命的奧妙與培養負責任的生活態度。

高雄市無障礙之家每週依憨兒特性排定多元且豐富課程，例如社區適應、家事課程等，讓憨兒學習日常生活技能、增進人際互動及與社區連結。

受到新冠肺炎疫情影響，教保員發現有機香菇栽種簡單容易，種類多樣，憨兒從選菇、拆封、噴水進而觀察菇菇的成長，採收後還能在家事課烹煮品嚐，因此讓憨兒化身成為有機小農，親身體驗栽種的樂趣。

課程中教保員發現憨兒對於化身為有機菇菇小農非常有興趣，就像是憨兒阿錕會不定時關心何時可噴水及採收，小淳會小心翼翼地將成熟的珊瑚菇摘採下來，並豎起大拇指比讚，連平日不愛參與團體活動的阿洲也會在烹煮菇菇的過程迫不及待拿碗要盛來吃，不僅為煩悶的防疫生活增添樂趣，也在無形中滿足成就感。

(中時 )