2月25日，美國空軍發布了敏捷載具(Agility Prime)的招標，探索電動垂直起降飛行器（eVTOL）的可能。這項標案被稱為尋找「飛行汽車」。

防衛新聞(Defense News)報導，美國空軍採購部高級官員威爾‧羅珀（Will Roper）在上週五的簡報會上說：「現在是使『傑森一家』的飛天汽車，成為現實的最佳時機。」傑森一家(The Jetsons)是1960年代的動畫片，與「摩登原始人」(The Flintstones)是姐妹作，差別在傑森一家的故事背景在科技先進的未來，一家人常搭乘飛天汽車出去玩。

羅珀說：「我們看到無數公司在推廣非常酷的技術，這些技術有機會真正改變世界，但他們面臨的挑戰是獲得適航認證。事實上，發展飛行車的公司，並不缺資金，他們需要的是飛行性能標準，也就是認證。」

根據招標案，敏捷載具eVTOL，可以採用電動或混合動力推進，並由機上飛行員，或是遠程飛行員遙控操作。重要的是載荷，可以使3~8名部隊，以超過100英里/小時(時速160公里)的速度飛行，並且飛行時間在一小時以上，原型機必須在2020年12月17日推出，以便進入計劃的後續階段。

據《航空周刊》報導，敏捷載具希望能在2023財政年度(最晚2024上半年)之前購買少量，以達到初始運營能力。

羅珀說，這項計畫的飛行車可以用於多種行動，包括迅速運載人員和後勤任務。

被問到這與直升機有什麼不同，羅珀說，電動多軸飛行器在性能、飛行聲音上，都和直升機有區別。更重要的是，先前美國空軍在小型無人機發展初期，犯了明顯的錯誤，由於五角大廈當時對小型無人機沒有積極的興趣，因此許多公司將部分或全部的供應鏈，轉移到了中國大陸。(比如大疆無人機，佔領了多數的市場空間)

他說：「如果我們當時意識到小型無人機的商業趨勢，並看到在軍事用途上的潛力，那麼我們就會留住一部分的生產能力，不像現在，我們現在遇到的安全問題是，在尋找小型無人機時，很難避免用到外國製造的系統，特別是中國大陸的。」

(中時電子報)