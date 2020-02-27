中央流行疫情指揮中心27日公布新冠肺炎案32在16日至24日曾搭乘藍38公車，新北市交通局指出，雖疫情中心要求接觸者僅需自主管理，三重客運為讓乘客安心，從嚴管理，即日起停派相關駕駛人員，且給予有薪的防疫假。

新北市交通局表示，已立即訂定防治程序通知各客運公司，若有發生案例，皆須回報在控管的Line群組，嚴格控管駕駛健康和車內消潔。

交通局強調，三重客運接獲通報後，已立即召回所有車輛消毒，並依規定同調度站的其他駕駛，也需做好管理，出車前量體溫、戴口罩、勤洗手。目前相關的司機身體狀況皆正常，車輛也沒有調派其他路線的情形，現在也依交通局的規定定時回報，請民眾安心搭乘公車。

新北市交通局說自1月起即要求本局要求市區公車出車前皆須消毒一次，針對車內常碰觸的地方加強清潔，如車內扶手、欄杆、座椅及下車鈴等設施，請民眾安心搭乘。無須過度恐慌。

(中時 )