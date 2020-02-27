因應新冠肺炎疫情發展，嘉義長庚為全面防堵防疫漏洞，維護民眾及醫療院所安全，3月2日起全面管制醫院進出人員，包括先前限制醫院每床陪客人數1名，及規定一般病房每日固定時段探病且以每床2人為限。

嘉義長庚3月2日起加強訪客陪病管制措施如下：

1.每日固定開放探病時段如下，限陪病者1人（核發陪賓證）、探病者2人（核發探病證）。

一般病房開放時段：10：00 - 16：00

加護病房開放時段：11：00 - 11：30

2.訪客及陪病者於進入護理站前，一律須先完成TOCC包括旅遊史（Travel）、職業別（Occupation）、接觸史（Contact）、是否群聚（Cluster），確認後始得進入。

3.每天自18：00起全面管制出入口，無陪病證之民眾一律禁止入院。

嘉義長庚醫院表示，為確保病友及訪客家屬們身體健康，民眾盡可能減少到醫院探病，鼓勵以電話視訊關懷，如欲入院請務必配合各項防疫措施，並自備口罩全程配戴、勤洗手及量測體溫無發燒等。

(中時 )