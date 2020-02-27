大陸國家衛生健康委員會高級別專家組長鍾南山上午在廣州疫情防控記者會針對2019年新冠病毒疾病（COVID-19）救治與疫情發展，提出個人看法與判斷。《中央社》重點摘要如下：

●冠狀病毒的傳播速度？

鍾南山認為，此次疫情傳染情況可能比嚴重急性呼吸道症候群（SARS）還高，根據目前統計看，大概一個人能傳染2至3人之間，說明傳染得非常快。

武漢出現大規模爆發，但是在其他城市並沒有大規模爆發，這與以往傳染性很高的疫情，很不一樣。

●為何外國預測16萬人感染，大陸預測僅7萬人？

鍾南山指出，外國模型沒有考慮「國家強力干預」，以及春節後的延遲復工等變數；大陸預測模型顯示，2月中旬或下旬達到疫情高峰，確診病例約6至7萬人。

7萬人的預測曾投稿國外權威期刊，但被退了，原因可能是和16萬人的預測差太多；但事實上，大陸預測更接近權威（事實）。

●疫情高峰與轉折點在何時？

鍾南山表示，此前預測高峰是2月中接近2月底，至2月15日數字果然下來了。「我們有信心，新冠疫情4月底基本控制」。

此前預測復工回流將出現另一個高峰，現在是27日，但預測高峰還沒有出現，原因是上下火車都要檢查，病毒的自然傳播規律被打斷。

●富士康數萬人復工如何作檢測？

鍾南山表示，幾萬人在3000平方公尺的工廠裡復工，對工人採取「核酸」與「IgM（免疫球蛋白）」雙檢測。

另對所有工廠的水龍頭、下水道都保持非常通暢，主要是要做好呼吸道的防護。大企業復工若出現聚集性感染，將造成很大負面影響，工廠作業需保持1.5公尺以上的安全距離。

●為何要盡快區分新冠肺炎與流行性感冒？

鍾南山指出，因為受感染的病患症狀都相似，CT（電腦斷層造影）結果也大同小異；流感造成的肺炎每年有很多，恐將流感都混在新冠肺炎，「不是、也變成是了」。

●疑似病例如何快速診斷？

鍾南山表示，首先是加速研發檢測試劑和臨床驗證，其次是考慮更好的確診，除核酸檢測，對疑似病人進行IgM是很好的輔助手段。

●出院患者是否會再感染？核酸檢測再轉陽性？

鍾南山指出，一是轉陽性的個案病例不多；二是微生物的規律都一樣，感染者只要身體內產生足夠抗體，一般不會再感染；抗體增加到4倍，可以給別人捐血漿，救治病人。

關鍵是，出院者是否具傳播性。例如腸道比較長、糞便有殘餘病毒未排出，是否傳染給其他病人還要再觀察，目前主要仍是做好呼吸道防護。

●冠狀病毒診治通則？

鍾南山指出，早期發現患者85%以上都會好轉，危重症死亡率比普通病人危險係數高9倍，特別是有高血壓、心臟病等併發症的危險係數，會高好幾倍。

韓國與日本的確診病例快速上升，為防止輸出病例變輸入病例，必須加強國際合作，互相交流，共同分享經驗，建立聯防聯控機制。

●冠狀病毒來源？

鍾南山認為，到底是怎麼來，目前還是不清楚，是否早已存在也不知道，中間宿主應該不只有穿山甲一種。

這是人類的病，不是中國大陸的病。疫情首先出現在大陸，不一定是發源在大陸。

接近80%的傳染病都是從動物而來，特別是南方愛吃野生動物，動物攜帶的病毒就會傳染給人，「吃野生動物的陋習，原來是沒吃的，現在何必呢？」

●延誤疫情通報原因？

鍾南山指出，大陸疾病預防控制中心的行政地位太低，僅是國家衛健委領導下的技術部門，而國外的疾控中心能夠直通中央，甚至直接向社會公布。

從早期情況看，已經有人傳人、醫務人員感染現象，但是疾控中心只能上報，沒有向社會公布疫情的權利，疾控中心未來要有一定的行政權。

SARS是偶然事件，加上大多數人對突發性事件重視不夠，沒有持續的科學研究。此次在治療上有點束手無策，只能根據原理，用現有的藥。

●新藥研究進度？

鍾南山強調，十幾天、20天甚至一個月研發出新藥是不可能的，研發一個新藥需要進行長期持續的科學研究。

●此次冠狀病毒的教訓？

鍾南山表示，21世紀已有3次冠狀病毒感染事件，凡是發現冠狀病毒感染馬上要「嚴防擴散」，這次就是極大教訓。

假如去年12月初、甚至今年1月初，就能採取嚴格防控措施，病人將會大幅減少。研究團隊曾估算，若是1月25號才實施武漢封城，感染人數將會增加到十幾萬人。

(中時電子報)