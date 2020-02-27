新竹在地企業暐順集團拋磚引玉，27日在6＋PLAZA 廣場舉辦捐血活動，號召民眾響應。（暐順集團／莊旻靜新竹傳真）

新竹在地企業暐順集團拋磚引玉，27日在6＋PLAZA 廣場舉辦捐血活動，號召民眾響應。（暐順集團／莊旻靜新竹傳真）

新冠肺炎疫情影響，民眾減少外出，連帶影響捐血意願，使全台捐血中心血液存量也告急，為了不讓「血情」持續危急，新竹在地企業暐順集團旗下的暐順 6＋PLAZA 廣場、竹湖暐順麗緻文旅27日舉辦公益活動，送出手工麵包、抗菌口罩及消毒酒精，不少民眾熱血響應。

全台捐血中心春節期間因放假，捐血狀況不盡理想，加上疫情影響，民眾減少外出，導致捐血狀況不如預期，使得各捐血中心血庫存量均告急，因此新竹暐順集團與新竹捐血中心合作，27日在暐順 6＋PLAZA 廣場舉辦捐血活動，只要捐血就送手工麵包、抗菌口罩及消毒酒精，吸引不少高鐵特區商務人士、民眾挽袖響應。

暐順集團公關黃詩琪表示，疫情讓各行各業受影響，希望透過企業的拋磚引玉，讓社會愛心不間斷，大家共體時艱，一起度過這艱困的時刻。此外，為了防疫，捐血中心也會在捐血前，為民眾量體溫、噴酒精，加強手部消毒再上車捐血，也讓熱血民眾放心。

(中時 )