新冠肺炎疫情持續擴散，全球累計超過8萬1千例確診。根據美國哈佛大學流行病專家預測，一年內，全球最高恐有70%人口感染新冠肺炎，但部分病患可能症狀輕微或無症狀。

根據「大西洋月刊」（The Atlantic）報導，哈佛大學流行病學教授利普西奇（Marc Lipsitch）日前受訪時表示，在接下來的一年內，全球會有40%至70%人口感染新冠肺炎，但不代表所有人都會有嚴重症狀，很可能大部分患者為輕症，甚至無症狀，致死程度則與流感相似，僅慢性病患者與年長者較容易有生命危險。據統計，大約有14%的流感患者沒有症狀。

報導指出，目前所有已知能感染人類的病毒中，有4種對人體影響不大，感染者僅會有普通感冒症狀，由於症狀輕微，也更容易傳播至全球各地。利普西奇指出，新冠肺炎很可能變成第5種廣泛傳播的人類冠狀病毒，如果疫情未轉好，未來「感冒與流感的季節」，也許會變成「感冒、流感、武漢肺炎的季節」。

利普西奇不是唯一一位認為武漢肺炎會持續傳播的科學家，耶魯大學公衛生院講師韓布林（James Hamblin），24日以「你可能會得冠狀病毒」為題，在美國「大西洋月刊」（The Atlantic）指出，由於新冠肺炎確診病例並無危及性命，這個現象讓疫情特別難以抑制。

韓布林解釋，被H5N1禽流感等病毒感染的病患，通常很好辨識，也容易隔離，或是很快病逝，不會只是覺得身體微恙成天在外溜達，導致病毒傳播。韓布林指出，新冠肺炎與其他病毒不同之處，在於「它雖致命，但又不會太致命；它讓人生病，但並非以可預測、獨特可辨認的方式」。他說，新冠肺炎傳播速度，將取決於症狀輕微病例的傳染力有多強。

包括紐約哥倫比亞大學梅爾曼公共衛生學院流行病學家摩斯（Stephen Morse）也曾於本月初提出類似的見解。看來在流行病學家間，已漸漸有共識認為，新冠肺炎最終將成為新型季節性疾病。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)