新冠肺炎疫情至今已延燒近2個月，各國也相繼出現確診病例，根據大陸國家及各省市地區衛健委統計，目前中國境內確診病例累計確診78,497例，其中8,346例重症，2,744例死亡。對此，廣告小妹在臉書PO文表示，參考過去狀況，她保守估計死亡人數，應該比官方數字高出15倍。

出生於上海的知名部落客廣告小妹27日在臉書發文，她表示最近常被朋友問到「妳認為中國真實數字已死多少人？」，她參考了爺爺的一線防疫經歷，「實際死亡人數要比官方數字高12倍」，並表示此番疫情嚴重到封城，有些人還沒就醫確診就已經病逝在家中，「若把這些人算在內，那麼我會保守估計是15倍。」

（圖／翻攝廣告小妹臉書）

朋友也問到「今年美國流感怎麼死這麼多人？」廣告小妹表示，美國其實每年都因流感死好幾萬人，且美國人習慣不戴口罩，不喜歡勤洗手，流感爆發也屬正常，加上美國的醫療費用非常高，「施打流感疫苗人口比例偏低，費用、信仰、車程、不良記錄等等，都讓人們對疫苗興趣缺缺。」

廣告小妹表示，幸好有老公的醫療保險，否則存錢速度趕不上醫藥費增加速度，「唉，有錢判生，沒錢判死，中國美國都一樣啦。老話一句，請珍惜台灣醫療。」

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(中時電子報)