林縣長竹山會勘富州里3鄰產業道路缺乏排水系統，讓居民飽受雨季淹水之苦，將即進行改善。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱今27日在竹山鎮長陳東睦及縣議員蔡孟娥、游顥和多位鎮代陪同下，前往竹山鎮社寮、富州、中央、延山、鯉魚里等地會勘，針對鎮內各巷道路面毀損及排水設施，同意斥資約300萬元立即進行改善，確保用路人安全，並讓農產運輸更加便利。

林縣長前往會勘的道路有，社寮田中巷、水尾巷、延山鹿山路段，路面年久失修，嚴重粒化、龜裂、破損，且有多處坑洞，常有騎士摔車，將重新封層。富州里3鄰產業道路無排水系統，中央里枋寮巷排水溝年久失修，讓居民飽受雨季淹水之苦，林縣長同意施作排水溝，改善淹水情形。

另鯉魚里投53線頭坑橋下游野溪溪床土石淤積，影響排洪功能，將進行清淤工作，清淤土石將推置頭坑橋下游右岸外側的竹林凹地，兼具國有地整地及保護護岸效益。

林縣長指出，縣內各鄉鎮都有年久失修的路面，有的是產業道路也是農產運輸要道，有的影響居民生活出入，民眾的事，就是縣府的大事，縣府將會請顧問公司儘速規劃改善，讓道路更加安全。

(中時 )