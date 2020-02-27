刑事警察局中部打擊犯罪中心第六隊，27日公布破獲詐騙機房、水房查扣帳簿、U盾、K寶、電腦、現金39萬元等贓證物。（黃國峰攝）

刑事警察局中部打擊犯罪中心第六隊，27日公布破獲詐騙機房、水房，其中該集團成員在日本福岡機房的住宿環境就是打地鋪。（中部打擊犯罪中心第六隊供／黃國峰台中傳真）

刑事警察局中部打擊犯罪中心第六隊，27日公布破獲詐騙機房、水房，圖為該集團在印尼三寶瓏詐騙機房，簡陋的設備。（中部打擊犯罪中心第六隊供／黃國峰台中傳真）

刑事警察局中部打擊犯罪中心第六隊，27日公布破獲詐騙機房、水房，圖為該集團在日本福岡的機房。（中部打擊犯罪中心第六隊供／黃國峰台中傳真）

刑事警察局中部打擊犯罪中心第六隊，27日公布破獲詐騙機房、水房，圖為12名台人在印尼被關押期滿，由中打接手押解回台。（中部打擊犯罪中心第六隊供／黃國峰台中傳真）

詐騙集團吸收成員，無所不在，竟透過線上射擊遊戲，以可出國又可賺錢為由利誘年輕人加入，刑事警察局中部打擊犯罪中心第六隊，2018年在日本福岡破獲該集團機房，逮補陳姓男子，但其共犯在藍姓主嫌的安排下又逃往印尼繼續詐騙，去年4月間印尼移民局在三寶瓏省查獲涉案的12台人，遭依違反移民法判刑10月，並在今年1月20日遣返回台。

警方調查該詐騙集團以常見的假檢警手法，詐騙大陸民眾，藍姓主嫌涉嫌在2018年在某線上射擊遊戲群組內，發出訊息利誘遊戲組員，可以一邊到國外度假、一邊又可賺錢，可實際上不論在日本或印尼，被招募的成員均被限制行動自由，成天被關在機房內，且月薪僅2萬5千元，獎金再看詐騙金額的6％抽成。

警方在2018年7月間在日本福岡破獲該集團機房，逮補當時在日本主持的28歲陳男，但部分黨羽在藍男的安排下，以觀光名義又到了印尼重啟爐灶，偵六隊提供相關情資給國際刑警官駐印尼聯絡官協請印尼協助調查，直至去年4月印尼移民局在三寶瓏省一處透天厝查獲詐騙機房40人，其中28名大陸人、12名台灣人，皆被依違反印尼移民法判刑10個月入監服刑，直至今年1月20日12名台人被遣返回台。

經中打持續追查，陸續在台南、桃園、新北、台中等地查獲負責洗錢的水房張男等三人及藍姓主嫌，查扣筆電、桌機、分享器、U盾、K寶、手機、路由器及現金39萬元等贓證物。此案歷經2年追查，終於全員查獲，其中藍嫌自從在日本被查獲第一間機房，就展開逃亡，至被警方查獲時，戶頭內竟沒半毛錢、居住屋也僅是一般民宅，令警方不勝噓唏，直說歹路母湯行！全案警詢後依詐欺等罪嫌，移送法辦。

(中時 )