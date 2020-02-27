台北市某大型教學醫院的65歲陳姓醫師失聯，警消昨天獲報前往其位淡水住處進行查看，但因無人應門，經陳姓醫師家人同意後找來鎖匠開門進入，驚見陳男已死亡多時。

據了解，這名醫生生前有高血壓病史，據ETtoday報導，24日他曾跟醫院說自己有發燒、腹瀉等症狀。

根據中央社報導，陳姓醫師在北市某大型醫院服務，近日都正常看診，但昨日突然未上班，同事撥打電話也未接聽，引起院方擔心。陳姓醫師住在淡水區某大樓，醫院劉姓同事打電話請求警方協助查看。

警方獲報後，下午2時許會同消防人員到場查看，但無人應門，最後連聯上陳姓醫師的女兒，經陳姓醫師女兒的同意後，找來鎖匠到場開門查看，發現陳姓醫師倒臥在臥室，顯然已死亡多時。

警方今天表示，由於陳姓醫師身體已僵硬，經鑑識人員到場採證，初步調查現場未留有遺書及打鬥痕跡。至於確實死因，仍待報請檢方相驗。

(中時電子報)