法國譯者關首奇（Gwennaël Gaffric）可說是將吳明益作品引入法國的重要推手。（郭吉銓攝）

法國譯者關首奇（Gwennaël Gaffric）可說是將吳明益作品引入法國的重要推手。（郭吉銓攝）

台灣作家吳明益的小說近年售出多國版權，更曾入圍曼布克國際獎、愛彌爾．吉美亞洲文學獎等國際獎項。其中法國譯者關首奇（Gwennaël Gaffric）可說是將吳明益作品引入法國的重要推手，不只翻譯了《複眼人》、《天橋上的魔術師》等代表作，早期出版的《睡眠的航線》，更是關首奇正式開始翻譯台灣文學的起點，「我運氣很好，當時還只是個博士生，吳明益卻願意信任我，將作品交給我翻譯，後來我們也成為朋友。」

關首奇現為法國里昂大學中國語言文學系副教授，也是法國亞洲書庫出版社（L’Asiathèque）「台灣小說系列」總編輯，中文對話十分流利。他近年將吳明益的《複眼人》、《天橋上的魔術師》、高翊峰《泡沫戰爭》、紀大偉《膜》、瓦歷斯．諾幹《山也有夢》、等台灣文學作品翻譯成法文，出版社也推出了8本來自台灣的文學作品。

關首奇回憶，在法國讀中學時，學校老師會帶學生去看台灣的新浪潮電影，像是侯孝賢的《戲夢人生》，高中時也愛看杜琪峰的港片，因而對華文世界和台灣有些認識。帶著少年想了解世界的叛逆和對異文化的好奇，他決定就讀法國里昂大學中文系，「想藉由一個陌生的語言，了解一個跟自己身處環境完全不同的文化。」

由於從小就喜愛閱讀，關首奇在大學時，先是讀了李昂的《殺夫》、白先勇的《台北人》等有法譯本的台灣文學經典，中文程度提升之後，開始閱讀原文作品。大學和碩士班時，他曾短暫來台在清華大學中文系和台文所求學，碩士論文更是研究王禎和的《玫瑰玫瑰我愛你》，「當時就有短暫、實驗性的翻譯幾段文字。」

從讀者正式成為譯者的起點，則是在里昂第三大學跨文化研究博士班就讀期間，在師長的介紹下閱讀吳明益2007年出版的小說《睡眠的航線》，「其中談到生態、環境、歷史相關議題，因為太喜歡了，就忍不住想翻譯。」在翻譯小說時，他會先準備大量與作品情境、氣氛、議題相關的「床邊閱讀」，幫助進入情境、得到靈感，「不過除非是名詞翻譯要確認，有些中文意思不清楚的地方，我不會去問作者，也會在譯文中保留原文的模糊性。」

成為譯者之後，關首奇不只翻譯小說，也曾翻譯漫畫家小莊《80年代事件簿》和夏宇《Salsa》等台灣的現代詩集，「翻譯不同的作品類型，對我來說都是磨練。」他表示，翻譯《Salsa》是很特別的經驗，「一部小說可能不會有太多種譯法，但一首新詩卻可以有幾十種不同的譯文。當時我先翻譯之後，唸給夏宇聽，因為夏宇也會法文，她聽過之後，有時會建議我可以改用哪些字，我也很樂意接受她的建議。」

關首奇近年也翻譯許多華文的科幻作品，像是大陸科幻作家劉慈欣《三體》、紀大偉《膜》等。他表示兩岸的科幻作品感覺十分不同，「大陸作品偏向硬科幻，台灣則是藉由科幻融入多元社會議題。」他表示，台灣文學大約在2000年後進入法國書市，目前約有40幾本譯本，大約以一年一兩本的速度出版，亞洲書庫出版社的台灣小說系列，主要是翻譯當代台灣小說，近日即將出版紀大偉的短篇小說集。

(中時 )