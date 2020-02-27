縣府提醒，防疫用酒精只能用於居家環境的清潔消毒，不可拿來飲用，平日應置於通風處並蓋緊容器，使用時遠離火源，同時也不得私下買賣，以免觸法。（李金生攝）

金門免費分發防疫用酒精，各鄉鎮村里辦公處又見人潮。（李金生攝）

防疫用酒精均已配送各鄉鎮村、里辦公處轉發，領取時記得攜帶戶口名簿、印章。（李金生攝）

楊鎮浯縣長期待防疫用酒精分送家戶，可以強化防疫總體能量，建構全島複合式的防疫網。（李金生攝）

各鄉鎮公所作業時間排定，民眾可以領取使用。（縣府提供）

新冠肺炎疫情燒不停，金門酒廠投入75度防疫用酒精生產，火速完成300CC裝10萬瓶灌裝作業，即日起在各鄉鎮免費分發，每戶各2瓶，進一步強化全島的防疫戰力。

楊鎮浯縣長表示，新冠肺炎疫情日趨嚴峻，中央防疫指揮中心昨進入1級開設，金門酒廠在縣府防疫超前部署的規畫下，調整生產線投入防疫用酒精的生產，除分發全縣4萬家戶使用外，也會提供公共場所、機關學校、運輸業者和旅宿業者使用，強化防疫總體能量，建構全島複合式的防疫網。

縣府表示，除烈嶼鄉已在26、27日由村長、鄰長逐戶發送外，其餘均已配送各鄉鎮村、里辦公處轉發，每家戶各2瓶，領取時記得攜帶戶口名簿、印章。

縣府提醒，防疫用酒精只能用於居家環境的清潔消毒，不可拿來飲用，平日應置於通風處並蓋緊容器，使用時遠離火源，同時也不得私下買賣，以免觸法。

當地民眾肯定金酒公司適時調整生產線，投入防疫用酒精生產作業，讓鄉親可以在更安全環境中安心過日子。不少來自台灣的「新金門人」更表示，3節有配售酒可買，現在又有免費酒精可領，感覺真的很幸福。

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(中時 )