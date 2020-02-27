白蓮娜表示三毛的小說是她閱讀台灣文學的起點，收到台灣文學館以三毛為主題製作的雨傘讓她十分高興。（郭吉銓攝）

有著爽朗笑聲的捷克譯者白蓮娜（Pavlína Krámská），因為對人類學、文化研究的興趣，就讀查理大學中文系，從語言、歷史和文化層面理解台灣與華文世界。2007年她在淡江大學當交換學生時，參與自然書寫研討會，接觸到台灣的自然書寫，「我聽了作家劉克襄的講座，也參加他的走讀行程，實際走過作家筆下的地點。」來自遙遠的捷克的大學女生，從此一腳投入研究台灣的自然文學。

白蓮娜如今在捷克與插畫家湯馬士‧瑞杰可（Tomáš Řízek）共同成立麋鹿出版社（Mi：Lù Publishing），翻譯、出版台灣自然文學、兒童文學書籍作品，對她而言：「寫一份研究報告，不如投入翻譯一本好作品！」

白蓮娜笑說，她本來就喜歡爬山、親近大自然，但捷克不靠海，在來台灣交換學生和讀書的期間，才親自走訪台灣的海邊，這也對她翻譯吳明益的《複眼人》、廖鴻基《討海人》等與海有關的作品有極大的幫助，「因為不靠海，捷克的語言中形容波浪的詞彙只有一個！所以要翻譯這些作品的時候，我必須實際去現場看。我也去看了廖鴻基的漁船，才能知道文字寫的是什麼。」白蓮娜也會趁來台灣的期間購買自然科學圖鑑，特別是山鳥類的書籍當作參考。

談到與台灣文學接觸的起點，白蓮娜興奮的說，大學就讀中文系時，翻譯課老師喜歡三毛，以三毛的《撒哈拉的故事》當作課堂教材，她也因此喜歡三毛的作品，「這次來台灣參與譯者駐村計畫，台灣文學館竟然送了印著三毛在沙漠吉普車圖樣的雨傘，還附上三毛車牌的小吊牌！對我來說真的是太讓我開心的巧合了！」

白蓮娜表示，捷克到2000年之後才逐漸引進台灣文學作品，早期也以經典文學居多，近年另有引進台灣當代女性作家作品，以及她翻譯的台灣自然書寫，「我很喜歡劉克襄的《小鼯鼠的看法》，決定動手翻譯，但翻譯完之後，在捷克卻找不到出版社願意出書。於是我想了想，乾脆自己成立出版社，自己來出！」

白蓮娜認為，雖然中國古代也有陶淵明、王維等文人以自然為題材，但當代台灣的自然書寫，更著重探討自然與人的身體、社會環境之間的互相影響，相當獨特，「作家們有如帶著『末世之夢』關注自然，也由此想像未來世界的樣貌。對於未來的思考，不只存在於台灣或亞洲文化，也是如今在捷克、歐洲社會中關注的議題。」多元角度的作品，也能讓捷克的讀者能以更豐富的視角認識台灣。

(中時 )