南韓新冠肺炎疫情升高，導致口罩普遍斷貨。《中央日報》報導，南韓政府決定從2月27日每天釋出350萬個口罩供民眾購買。最快從當日下午開始，民眾可以在葯局、郵局、農協等官方定點銷售處購買，每人限購五個。
南韓口罩供應吃緊，網路售價飆升6至8倍。統計廳稱，近日每個KF94口罩在網店賣逾4000韓元（約台幣100元），藥房、超市等實體店面維持在2000韓元。
在南韓電商平台Gmarket上，一個KF94口罩可賣至超過4000韓元，遠高於疫情前700至800韓元一個。
韓聯社報導，分析認為，疫情持續升級，實體店面口罩售罄，導致網路店面的口罩需求急增，售價也隨之上漲。據悉，南韓政府將從當天下午起通過公共銷售處投放350萬個口罩，此舉能否緩解口罩漲價問題備受關注。
統計廳相關人士表示，隨著政府實施口罩與洗手液緊急供需調整措施，預計口罩價格有望回穩。
(中時 )
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