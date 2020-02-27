黨產會認定「大孝大樓」屬於不當黨產，向國民黨追徵7.8億餘元，國民黨聲請停止執行，獲台北高等行政法院裁准，黨產會不服抗告，最高行政法院認為抗告無理由，今駁回確定。

黨產會2018年6月舉行聽證會後，認定國民黨位於台北市愛國東路100號、102號的「大孝大樓」屬不當取得財產，去年5月作成處分，追徵7億8275萬元。

國民黨不服提起行政訴訟，並聲請停止執行，北高行認為金額鉅大，法院若未於現執行階段介入處理，國民黨遭執行的財產將無從或難於回復，縱於日後以金錢賠償，將無謂耗費會資源，有難於回復損害急迫情事，且追徵7.8億餘元對公益影響有限，裁准停止執行。

黨產會抗告，主張追徵範圍不包括「非不當黨產」，國民黨2018年度尚有1億49萬83元收益，且其自2020年1月總統、立委選舉後，每年多取得7212萬7750元政黨補助款，原裁定未審酌國民黨財務狀況，裁准理由矛盾。

最高行合議庭則認為，國民黨尚有黨工退休金、資遣費等債務未清償，不宜單就「非不當黨產」尚有收益及政黨補助款，推論足以維持政黨基本運作。

合議庭並指，依據現有黨產會條例，足以確保國民黨無脫產之虞，縱使停止執行，對公益的影響小於國民黨遭執行所受損害，遂認定抗告無理由，裁定駁回。

(中時 )