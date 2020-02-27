北市警消27日下午5時獲報，北市建國中學15歲張姓高一學生，從校內教室2樓摔至1樓，消防人員緊急到場，發現張姓學生雖有受傷但意識清醒，已將他送醫救治，詳細原因正由校方、警方釐清中。

據了解，該生日前疑似情緒不穩，有接受校方輔導的紀錄，建中校方目前正在召開校務會議，但為何會墜樓仍有待清查。

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