建中驚傳15歲學生墜樓 原因釐清中 18:312020/02/27 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 建中驚傳高15歲學生墜樓 原因釐清中 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市警消27日下午5時獲報，北市建國中學15歲張姓高一學生，從校內教室2樓摔至1樓，消防人員緊急到場，發現張姓學生雖有受傷但意識清醒，已將他送醫救治，詳細原因正由校方、警方釐清中。 據了解，該生日前疑似情緒不穩，有接受校方輔導的紀錄，建中校方目前正在召開校務會議，但為何會墜樓仍有待清查。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #學生 #校方 #北市 #原因 #建中 也許您會感興趣 推薦閱讀 一位陸生的台灣大選觀察（一） 04:092020/02/23 兩岸藝文 雲縣府發口罩 幼兒園到高中都有 04:102020/02/23 地方新聞 韓籍生今起來台須居家檢疫14天 04:102020/02/25 生活新聞 高雄》開學日韓國瑜迎接學生上學 親民與學生勤洗手 07:232020/02/25 政治 開學日韓國瑜迎接學生上學 親民與學生勤洗手 13:162020/02/25 生活 10年407獎牌 亞大躍升國際設計名校 04:102020/02/26 社會新聞 北市宣布5／4前高中以下畢旅、校慶、園遊會停辦 16:222020/02/26 生活 企業贈100萬元 構築新北校園防疫網 04:102020/02/27 地方新聞 嗶卡掛號 建構智慧校園 04:102020/02/27 地方新聞 我國滯留在中港澳學生 高中以下約630位 14:462020/02/27 生活 社會熱門新聞 建中驚傳高15歲學生墜樓 原因釐清中 - 社會 乾妹被騙砲 乾哥相挺遭20多人砍殺丟包 - 社會 這罕見姓氏…超尷尬 女生被問都臉紅了 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 「孩子沒事放心」 彰化媽遭夾亡2子平安 烏日消防淚送6字 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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