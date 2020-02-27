成立35年、上市25年，皇普建設今(27)日重返高雄推案，位於苓雅區捷運科工館站前憲政路100號推出高樓建築「摩天100」。皇普建設董事長蘇永平帶領新團隊接手至今2年多，北中南共推出6案，原定每案銷5成便周邊尋地再推案，但市場反應熱烈進度提早達標，房子還沒蓋好資金來不及回收亦無法再購地，讓蘇永平難得喊出「缺錢啊！」

2017年10月底，蘇永平帶領新團隊正式入主皇普建設，團隊進駐至今2年多，平均一年推2案的速度，目前已累積6案推案量達211億元，每一推案都繳出漂亮成績單。原本公司購地計畫是推案銷5成後就會加碼該區再購地推案，「現在都賣太好太快，竹北還沒開挖已銷8成。」

蘇永平於記者會上表示，今年可望開始認列台南、楊梅等案，預期今年營運將轉虧為盈，而目前「摩天100」已銷3成，預計5月可去化5成就會開始尋找土地，不過近期才在桃園青埔購入2塊地，目前手上資金有限，沒辦法繼續購地，預計8月將發行私募1萬張，強化資金購地，讓公司有更多的資金可以運用。

而青埔新購土地中壢青平段面積約1872坪，目前積極籌畫中，據了解，將以首購產品為主。

皇普建設董事長蘇永平（後左2）表示，目前推的6案銷售都超乎預期。（圖／宋岱融攝）

皇普建設35年前成立於高雄，20多年前還在高雄有推案，後期推案趨緩、重心北移，直至蘇永平及新皇普團隊接手，再度重返高雄推案，並持續推動皇普3.0階段計劃，與過去皇普曾推建案和已購客做接觸關心，提供皇普住戶更完善的售後服務。

皇普營業部副總林淑華表示，時隔多年「回娘家」推案要以好地段、好規劃回饋故鄉，「摩天100」步行10分鐘可達火車站、輕軌站、捷運站、影城、幼兒園、國中小、綠廊道、科工館，交通便利，未來還有發展願景。產品規劃21-39坪，開價28萬起，廣告戶每坪21.8萬元起，總價最低458萬元就能入手。

而新冠肺炎對房市的影響，蘇永平說，今年預估是量平價穩，受到貿易戰、反送中影響，本來台商就在慢慢回流，這波肺炎疫情將會加深台商回台購屋的決心，目前看來329檔期大部分建商是縮量，而建商推案和台商回流都會集中在520有一波量能。

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(中時電子報)