日前在美國俄亥俄州（Ohio）的一處監獄發生烏龍事件，有名女囚犯異想天開爬上天花板試圖越獄，沒想到爬到一半時，天花板承受不住她的重量，整片硬生生地崩塌，女囚犯整個人懸掛在半空中，連褲子都掉了一半，最後狼狽摔落地面，隨後也立刻被獄警制伏。

綜合外媒報導，事發於1月21日，位在代頓市（Dayton）蒙哥馬利郡監獄（Montgomery County Jail facility），42歲女囚犯布默辛（Jessica Boomershine）打算越獄，便搬了張椅子爬上天花板，她高調的行為也引起其他囚犯注目，甚至還有人幫她加油打氣。

不料，布默辛才爬進去約15秒左右，天花板就突然崩裂，她的雙手緊抓著天花板，兩條腿則是懸掛在半空中，這時引來許多獄警到場，最後布默辛是因手握的板子掉落，她才整個人摔了下來，幸好是跌在垃圾桶上，頭部沒有直接撞到地面，隨後遭到獄警壓制。

根據監獄紀錄，布默辛是因為攻擊一名85歲的老人入獄，2人當初在賭場認識，布默辛告訴對方自己無家可歸，老人好心收留，沒想到她竟恩將仇報，夥同朋友法拉（Billy Joe Farra）搶劫並傷人。布默辛目前除了面臨逃獄、破壞財產等指控，同時還因其他案件遭控綁架、重罪毆打、嚴重竊盜、嚴重搶劫等罪。

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(中時電子報)