竹南「獅山親子公園」將於228連續假期試營運3天。縣長徐耀昌27日前往視察，並呼籲鄉親試體驗時注意安全，試營運期間也將有工程規畫單位及縣府人員進駐，歡迎提供體驗意見，待3月9日正式啟用時，讓大人小孩都能開心玩耍。
縣內第二座親子公園獅山親子公園以「山林綠遊．昆蟲森林樂園」為主題，打造火炎山山丘地景溜滑梯、瓢蟲滑梯、無障礙滑梯、沙桌、水坑、戲水池、蘑菇造型廁所、共融鳥巢鞦韆、共融蹺蹺板、旋轉飛輪、攀兒牆等。
徐耀昌27日前往視察。他表示，獅山親子公園預計在3月9日正式啟用，將趁228連假開放3天試營運，將有工程規畫單位及縣府人員現場進駐，歡迎鄉親提供想法，後續可做細部改善，年底則將在苑裡高中旁打造第3座親子公園，達成山、海線、中港溪各有親子同樂場域，讓民眾享受親子時光。
縣府水利處也呼籲民眾，務必注意安全，遵守各項設施使用規定，共同維護安全、舒適的親子遊憩空間。
(中時 )
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