高巿府運動發展局新任局長許文宗日前表示要於2020年底試辦「賽馬嘉年華」。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

高雄市新任運動發展局長許文宗日前表示要規劃舉辦賽馬嘉年華，引發市議員黃捷砲轟，台灣基進批評此活動與市長韓國瑜賽馬產業政見無關，是變相讓韓的政見跳票。高市府強調，新冠肺炎疫情未有效根絕前不會舉辦，待中央政策配合、克服法規問題後，才會正式推動。

黃捷日前批評，動物表演、動物競技逐漸遭到世界潮流反對，賽馬就是「以虐待動物來達成娛樂人類效果」的產業，牴觸《動物保護法》規範。

台灣基進新聞部副主任張博洋認為，運動發展局要推動的馬術，不是韓國瑜選前聲稱的「賽馬產業」，這樣是否等於變相承認市長的政見跳票？

張博洋表示，不管是賽馬還是馬術，都與高雄城市特色無關。運動發展局應該更務實的開發高雄的運動產業潛能，若市長7月被罷免成功，至少可留下讓後續團隊接手的政見。

高市府表示，賽馬嘉年華是指過往高雄已舉辦馬術運動的整合活動行銷，並非天馬行空的新活動，但在疫情未有效根絕前，不會考慮舉辦。

對於動物權的批評，市府解釋，國際上有諸多重視動物權益的先進國家也會推動馬術運動，市府團隊曾經進行研析馬術運動的推動，然而現階段有許多法規問題，必須待中央政策配合，才能完整執行。市府會將馬術運動列為未來長期目標，市府團隊必會依現行法規審慎研議。

目前市府以推動馬術運動為優先，2019年起補助高市體育會馬術委員會舉辦3場次「2019年FEI世界挑戰盃障礙超越錦標賽」、全國中正盃障礙超越錦標賽，參與人次逾1000人。更創全台先例，首次於市中心大規模舉辦馬術賽事「2019高雄港都盃馬術錦標賽」，吸引觀眾人數約1萬人。

今年亦將持續補助舉辦「2020 FEI世界挑戰盃障礙超越錦標賽暨全國障礙超越錦標賽」，更規劃結合網路社群行銷，介紹馬術運動讓市民朋友認識，屆時會視疫情狀況再行調整，市府會持續關注。

(中時 )