台灣師範大學男籃隊昨天在108學年UBA大專籃球聯賽公開男一級8強賽不敵國立體大，今天93比79擊退義守大學，戰績4勝1負保有競爭4強的機會，而上季亞軍義大目前2勝3敗，想再進4強，最後2場複賽要全力求勝。

之前用複賽每贏一場就縮短前進台北小巨蛋（UBA 4強決賽比賽地點）距離的台師大教頭王志群賽後開玩笑說：「昨天輸國體是走錯路，踢到一顆石頭。但也讓球員聽著隔壁休息室國體的歡呼聲，要他們把輸球激動的心情留在今天發洩，我們也修正一些問題，球員都很想贏，昨天輸球責任算教練我的。」

台師大黃建智今天繳出17分個人本季新高，還拉下9記籃板，賽後表示就是放開打，也沒有受到昨天輸球太多影響，就是努力阻止義大的三分火力，他更說：「這兩年我有觀察到，義大較常在一個階段賽事的第一場比賽非常準，複賽他們打了5場，命中率也可能下滑。」

義大女教頭謝玉娟表示，這階段球隊調整算好，是有達到期望，狀況在掌握中，剩下的2場比賽要盡力求勝，希望還能再前進台北小巨蛋。

輔仁大學昨天72比61擊退世新大學，3勝2敗也還有機會角逐4強，世新大學則苦吞複賽5連敗；輔大205公分長人曾祥鈞29分、18籃板，得分再創本季最佳。

(中時 )