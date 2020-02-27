新冠肺炎疫情衝擊大陸經濟活動，使得全球最大的蘋果代工廠富士康面臨產能吃緊情況，為了兼顧防疫工作以及復工進度，富士康宣布聘請大陸工程院院士、著名呼吸病學專家鍾南山，擔任該集團新冠肺炎防疫及復工總顧問。鍾南山在今(27)日廣州市政府召開記者會上，回應防疫工作目前進展。

雖然《鳳凰網》今日報導指出，鄭州廠復工人數其實只有不到高峰時期的十分之一人數，但隨著各地全球供應鏈瀕臨斷裂危機之下，富士康個廠區也不斷與地方政府協調復工進程。此外，深圳龍華廠目前自製口罩產能持續提升，預計在近日就能達到日供百萬片規模。

為此，富士康找來鍾南山作為防疫總顧問，就是為了要應付龐大數量的員工上崗後的防疫不得有任何疏忽。

鍾南山在廣州疫情防控記者會提到，預測模型顯示，此前預測高峰是2月中旬接近2月底，2月15日數字就下來了，團隊有信心疫情能在4月底得到基本控制。由於此前預測復工將出現另一個高峰，現在是27日，高峰卻沒有出現，估計是上下火車都要檢查，疫情傳播規律被打壞。

鍾南山表示，富士康廠區有好幾萬員工待在3,000平方米區域，他們將對工人進行「核酸」與「IgM（免疫球蛋白）」雙檢測，所有工廠水龍頭、下水道都保持非常通暢，做好呼吸道的防護。

鍾南山提到，防止大企業復工若出聚集性感染，所造成的巨大負面影響，因此制定工廠作業必須保持1.5米以上的安全距離。

(中時電子報)